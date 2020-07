Una joven que viajó de México a Ourense da positivo en covid-19 tras ingresar por otra patología

0

La provincia de Ourense sigue, un día más, a las puertas de librarse de la epidemia de coronavirus. Este jueves, tras una nueva recuperación, el territorio amaneció con solo un caso activo de covid-19, el de un paciente que estaba en régimen de aislamiento domiciliario y en seguimiento por el servicio de teleasistencia médica del CHUO. Sin embargo, fuentes sanitarias confirmaron a media tarde la detección de un caso importado, confirmado a través de una PCR. Se trata de una joven que viajó a Ourense desde México y que ingresó en el hospital de la ciudad de As Burgas a causa de otra patología, de la cual evoluciona favorablemente y, según indicaron las mismas fuentes, «sen síntomas atribuíbles ó coronavirus». La afectada, según el Sergas, no tiene relación con el resto de brotes que se han constatado en otras partes del país.

Desde el inicio de la epidemia, según los datos que contabiliza el Sergas cada día hasta las 18.00 horas, en el territorio se han registrado 2.016 casos, de los cuales 1.883 han conseguido recuperarse. Por otro lado, 132 personas han perdido la vida a causa del virus. Mientras, los profesionales sanitarios continúan realizando pruebas PCR en los hospitales de la provincia. Hasta este jueves se habían efectuado 29.056, 596 más que el día anterior.

La vuelta a la normalidad

Fuentes consultadas en el CHUO explican que el balance de casos activos que actualiza a diario la Consellería de Sanidade contempla también a enfermos que «siguen encontrándose dificultades o que no terminan de encontrarse bien». Entre esos problemas para volver a la normalidad está la falta de aire tras realizar cierto grado de actividad física o esfuerzos menores, como levantar cargas o caminar más de lo habitual tras sufrir la patología: «Hablamos de personas que se notan asfixiadas porque aún no consiguen respirar con la facilidad de antes, que notan palpitaciones a menudo y que casi siempre están sometidos a fatiga».

Desde el hospital ourensano, el personal sanitario insta a no perder el hábito de usar la mascarilla durante el verano y recalca la necesidad de seguir lavándose las manos varias veces al día. «Lo que no tiene sentido es andar usando los guantes y toquetear en todo, como las mesas, pomos y la fruta del supermercado, para después descuidar la higiene personal como si esto no hubiese pasado», dicen.