Ábalos sobre Feijoo: «¿Qué problema tiene en poner las siglas del PP, es que se avergüenza?

La Voz de Galicia

Ourense 09/07/2020

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, viajó hasta Galicia para acompañar al candidato del PSdeG, Gonzalo Caballero, en su fin de campaña. Es su primera visita durante estas semanas en las que han pasado una decena de altos cargos del Ejecutivo. Este viernes estará en Vigo, pero antes hizo parada en Ourense.

Ábalos inició -y centró buena parte de su discurso- en avalar la actuación del Gobierno en la crisis del covid-19. «Da gusto estar entre los nuestros, hemos pasado unos cuantos meses de cierta soledad. Hemos pasado un experiencia muy dura, pero muy importante (...)». Defendió las decisiones tomadas por su Gobierno y criticó duramente a aquellos que no les apoyaron. «¡Claro que actuamos por ideología!», dijo. Y continuó: «Lo dicen como un deprecio hacia las decisiones que tomas. Pero entonces daría igual quién gobernara, y todos tomaríamos las mismas decisiones, las mismas que Trump, que Bolsonaro...».

Al candidato del PP, Alberto Núñez Feijoo, le reprochó su política de echar balones fuera y culpar a los demás. «No está por asumir ninguna responsabilidad, siempre el culpable es el otro. Si no tienes nada que ver ¿para qué sirves? Si no puedes dar respuesta ni colaborar. No eches ahora la responsabilidad a los alcaldes de Lugo. Él se dedica a comentar. También comenta lo que pasa en su partido, pero a cierta distancia. Como es exquisito, lo cuestiona todo, hasta lo de los suyos aunque sea deslealtad.¿Qué problema tiene en poner las siglas, se avergüenza? ¿Le quita votos? ¿Qué problema tiene? Que lo diga». Y se respondió: «Está esperando que el señor Casado se estrelle definitivamente y para eso necesita seguir un poco más en Galicia». Ambición y ganas de comerse el mundo son las claves que dio Ábalos para cualquier candidato que quiera acometer un proyecto. «Y eso lo tienes tú», le dijo a Gonzalo Caballero.

Por su parte, el candidato del PSdeG usó las figuras de José Manuel Baltar, presidente de Diputación de Ourense, y Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de la ciudad, para animar a los ourensanos a votar por el PSOE «Estamos comprometidos con esta cidade e esta provincia fronte a Feijoo que puxo de alcalde a un home que definira como letal para Ourense a través dun acordo da indignidade».

Durante el acto, Caballero aseveró que de aquí al domingo será necesario poner la sexta marcha para ganar «porque logo de 11 anos de PP, Galicia necesita abrir as fiestras cun goberno de progreso para saír desta crise pola esquerda». Gonzalo Caballero anunció que habrá un nuevo proyecto para la estación intermodal de Ourense nada más tomar posesión como presidente de la Xunta. Pidió colaboración a Ábalos, y este recogió el guante.