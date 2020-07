Dijo a su ex que tras el confinamiento recuperaría los días con su hija y ella lo denunció al juzgado

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

ourense / la voz 07/07/2020 14:33 h

El estado de alarma generó muchos conflictos familiares. Tras decretarse el confinamiento cerraron los puntos de encuentro en las ciudades y muchos padres o madres separados y con régimen de visitas, vieron como se les hacía imposible ver a sus descendientes. En esa situación estuvieron muchos ourensanos, y aunque en algunos casos las cosas terminaron por resolverse de forma pacífica, hubo quien terminó sentado en el banquillo de los acusados de un juzgado de lo penal.

Ese fue el caso de David T. L. que acaba de ser absuelto del delito de amenazas que se le imputó tras presentar denuncia su expareja en el juzgado. Ella consideró que el anuncio que hizo él de que cuando terminase el estado de alarma recuperaría los días que no había podido ver a su hija, eran una amenaza velada, e incluso se personó en el caso como acusación particular. En un primer momento, la fiscalía presentó también cargos contra el investigado, si bien en el juicio, tras escuchar las grabaciones de las conversaciones, decidió retirar la acusación.

No quería atemorizarla

Y es que para la juzgadora el acusado no pretendía «infundir temor» en su expareja cuando le dijo que no le devolvería a la niña «hasta mitad de septiembre, para disfrutar de los quince días que tenía pendientes por el estado de alarma». Para la magistrada, lo que ha quedado acreditado, únicamente, es que el acusado «pretendía compensar los días que no pudo disfrutar de la menor». Tiene en cuenta las malas relaciones que mantienen padre y madre pero no ve motivos para una condena penal.