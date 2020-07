Jácome emplaza la rebaja de un 40 % del impuesto de vehículos a los dos últimos años de mandato

0

Ourense 05/07/2020 14:01 h

El alcalde de la ciudad de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, anunció este domingo que durante su mandato se reducirá en un 40 % el impuesto municipal de vehículos de tracción mecánica. «Antes non se poderá facer debido á incertidume orzamentaria na era postcovid-19, así como o compromiso do goberno municipal na área social no 2020, ao aprobar 3 millóns de euros máis para facer fronte ás necesidades das persoas en risco a consecuencia da pandemia», indican desde el Concello.

De esta forma, este año se mantendrá la misma tasa municipal de vehículos. Según indicó Jácome, la idea es que el departamento de Facenda trabaje desde enero del 2021 en la cuestión, para implantar esa rebaja del 40 % y llevarla ya a los recibos posteriores a su aprobación, fijando como previsión los dos últimos años de mandato del gobierno municipal.

Jácome espera que ayude a elevar el censo municipal

El alcalde aludió a esta rebaja como una «reivindicación histórica de Democracia Ourensana» en los últimos años, y mostró su esperanza de que la medida ayude a «aumentar o censo municipal de Ourense cidade e que leve consigo un retorno, xa que está constatado pola estadística que nos últimos dez anos moitos ourensáns se empadroaron en concellos limítrofes para pagar menos polo seu coche».