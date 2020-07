Las terrazas de la ciudad tendrán que cerrar a las dos en fin de semana

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Ourense 03/07/2020 19:19 h

Las terrazas de los locales de hostelería que se encuentran en espacios públicos son competencia del Concello y como tal la administración local tiene potestad para fijar el horario de funcionamiento de las mismas, que no tiene necesariamente que ser el fijado en la licencia del local.

Con esta premisa el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha firmado un decreto en el que se fijan las franjas horarias de cierre de las que se encuentran situadas en zonas públicas. En la temporada de verano -de 1 de junio a 1 de noviembre- las terrazas de los locales de hostelería que se encuentran en espacios públicos deberán cerrar a las 01.00 horas a diario. Los viernes, sábados y vísperas de festivo el cierre será a las 02.00 horas. En la temporada de invierno se deberán cerrar las terrazas, a diario, a la medianoche. Se ampliará una hora, hasta la una de la madrugada, en el caso de los viernes, sábados y vísperas de festivo.

La medida de fijación de los horarios de las terrazas se ha adoptado «para rematar coas concentracións de persoas co risco que supón no escenario posterior ao estado de alarma polo covid-19» y desde el Concello de Ourense se incide en el hecho de que «o alcalde adopta esta decisión dentro das súas competencias e amparado nun informe da asesoría xurídica municipal, no que se pon de manifesto que as instalacións e horarios de terrazas e veladores, malia estar vinculados ao local ao que pertencen, son competencia do concello, distinta da licenza de apertura dos locais, por tratarse normalmente de ocupación de dominio público municipal».

Para el presidente de la Asociación de Hosteleros del Casco Viejo de Ourense, Enrique Fidalgo, la decisión del Concello castigará de forma drástica a los locales nocturnos. «Hay cafeterías que tienen licencia hasta las 3.30 horas o locales de copas que están hasta más tarde. La gente está muchas veces cenando hasta las doce y media o la una de la madrugada -ahora en verano- y no van a poder ir a tomarse un café o una copa en una terraza. No parece muy lógico decir que regulas por el coronavirus y concentrar a toda esa gente en el interior de los locales, lo cual es peor». Desde el Concello de Ourense se indica que la medida acordada por el alcalde estará en vigor hasta que se tramite una ordenanza municipal para la regulación de las terrazas.