Marea Galeguista demanda más apoyo y titulaciones para el Campus de Ourense

La Voz de Galicia

02/07/2020 14:56 h

El Campus de Ourense es una de las potencialidades de la provincia y se debe aprovechar la actividad y el trabajo que se realiza en el mismo para generar propuestas en campos como la investigación o la innovación. La cabeza de lista de Marea Galeguista, Milagros Corral, y la candidata Pilar Barreira mantuvieron un encuentro telemático con docentes de Enxeñaría Aeroespacial. «Levamos anos vendo como se discrimina a Ourense coas decisións políticas da Xunta que priman a outras cidades e parques industriais do Eixo Atlántico, deixando a nosa provincia coa única saída do sector agroforestal. É importante desenvolver todas as nosas capacidades empresariais e económicas e non depender só da gandeiría ou o turismo termal», señaló Corral. Desde Enxeñaría se mostró la preocupación por la era postcoronavirus, ya que muchas de las empresas del sector acaban de anunciar despidos y una disminución de la inversión de sus flotas aéreas, lo que conllevará un recorte en la producción y en las plantillas de los trabajadores. Desde Marea Galeguista Milagros Corral inicidió en la necesidad de apoyar y potenciar el Campus de Ourense y señaló que «se non somos quen de aproveitar as nosas potencialidades e o carácter diferenciador que nos outorgan titulacións como Aeroespacial ou o Campus da Auga, algo se está a facer mal».