Ourense promueve un servicio de conciliación durante el verano

02/07/2020 14:53 h

La Concellería de Igualdade do Concello de Ourense ofrecerá durante este verano un servicio de conciliación con una programación de actividades diseñada «para favorecer un lecer igualitario e a convivencia coa diversidade da poboación infantil». La actividad está dirigida a familias con niños de edades comprendidas entre los 6 y los 12 años y se ofrecen 12 plazas, que se adjudicarán por orden de presentación de las solicitudes, que deberán formalizarse en la Concellería de Igualdade (Rúa do Ensino, 24) a partir del 1 de julio.

El servicio «Emocioteca: Libres e Iguais» estará en funcionamiento del 6 de julio al 10 de septiembre, de 10.00 a 13.00 horas, y si es preciso «poderase ampliar cos Servizo Madruga e Apoio Educativo (de 8.00 a 10.00 e/ou de 13.00 a 15.00 horas), para adaptarse ás necesidades das familias e reforzar o traballo escolar que se puidese ver afectado no período de confinamento».

Los participantes en el proyecto Emocioteca participarán «nun conxunto organizado de experiencias libres de prexuízos, desde una óptica de traballo integral, que lles ofrece unha visión do mundo respectuosa e non sexista. Os obxectivos da actividade son ofrecer un servizo de conciliación educativa ás familias, nun espazo seguro que fomente a educación equitativa e igualitaria e a convivencia coa diversidade, promovendo un modelo socio-educativo onde non teña cabida ningún tipo de discriminación, así como darlle apoio educativo á poboación infantil».