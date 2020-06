Ribeiro en Común pide al alcalde que busque una solución para el colegio de la Alameda

0

La Voz de Galicia La Voz

Ourense 29/06/2020 15:04 h

El grupo municipal de Ribeiro en Común cree que el alcalde, César Fernández, del PP, debe mediar para buscar una solución para el colegio de la Alameda. «Pedimos unha vez máis que a alcaldía convoque á plataforma veciñal, directiva do centro e Consellaría de Educación, e á todos os grupos municipiais co obxectivo de buscar un acordo entre as partes e o mantemento do colexio nesta crise do covid-19», dice un comunicado difundido por Ribeiro en Común, que recuerda que el pleno aprobó una moción sobre este asunto, «polo que pedimos que se leve a cabo por parte do goberno», añaden.