La Voz de Galicia

Ourense 29/06/2020 05:00 h

Laura Nóvoa fue concejala de Democracia Ourensana entre los años 2015 y 2019, pero su relación con Gonzalo Pérez Jácome acabó mal. No repitió en la candidatura y llegó a romper la disciplina de voto de la formación. Esta semana asistió a un mitin de Gonzalo Caballero en Ribadavia.

-¿Por qué?

-Asistí como podría asistir cualquier otro ciudadano. Conozco a gente del PSOE de mi paso por la política y ya de antes y, bueno, pues nada, fui como una asistente más. Creo que siempre se vio en política que yo mostraba una inclinación hacia la izquierda y fue en ese sentido.

-¿Piensa afiliarse?

-No, no lo hecho y por ahora no es esa la intención. Simplemente asistí como espectadora.

-¿Qué le atrae del PSOE?

-Te podría decir muchas cosas en común con otros partidos, pero sobre todo es la apuesta por lo público y por el cambio...

-¿Teme que algunos puedan interpretar que está buscando cobijo en otro partido porque no se lo dio DO?

-No me preocupa. Yo de Democracia ya hice las declaraciones pertinentes en su momento y ahora estoy totalmente fuera de la política desde hace un año. No necesito la política para vivir y en ningún momento dejé mi trabajo. Por lo tanto, no busco nada. No es esa mi intención. Ni viví en su momento de la política, ni vivo ahora ni viviré.

-Declarándose de izquierdas, ¿cómo habría llevado el pacto con el PP si siguiese en DO?

-Tengo muy claro que si siguiese en DO habría dimitido por el pacto con el PP. A lo mejor la gente no me cree, pero lo tengo muy claro. Cuando pasó lo mío ya dije que una persona que traiciona a quien le es fiel es evidente que puede traicionar a cualquiera.

-¿Traicionó jácome a sus votantes?

-Eso ya que lo juzguen sus votantes. Yo de Jácome ya no tengo nada más que decir.

-Y, como ciudadana, ¿qué opina de la gestión de Jácome como alcalde?

-Lo mismo te digo, que prefiero no opinar.