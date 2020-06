¿Quién colocó una valla para señalar a Jácome, Baltar y Feijoo como «letais para Ourense»

Los socialistas no asistirán este miércoles al pleno del debate sobre el estado de la provincia

«Estado real da provincia, sete habitantes menos cada día desde que caciquean Ourense». Ese es el mensaje que el PSOE ha decidido colocar en una valla publicitaria junto al Pazo dos Deportes Paco Paz. En ella se ve la imagen del presidente de la Diputación, José Manuel Baltar, de su padre y predecesor en el cargo, José Luis Baltar, y del alcalde, Gonzalo Pérez Jácome.

El secretario provincial del PSOE, Rafael Rodríguez Villarino, presentó esta iniciativa en una rueda de prensa en la que anunció que el grupo socialista no asistirá este miércoles al pleno sobre el estado de la provincia. «Desde que a familia Baltar ocupa a institución, agora co aplauso de Jácome, Ourense perdeu sete habitantes cada día», denunció el líder socialista, que aseguró que «este desastre é o verdadeiro estado da provincia e non o teatro de Baltar no salón de plenos».

Seguir leyendo