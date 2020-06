El Concello endurece los controles de tráfico en la calle Concordia

0

La Voz de Galicia c. andaluz

ourense / la voz 25/06/2020 21:46 h

No habrá excusas. El Concello de Ourense quiere poner coto al paso indiscriminado de coches por el casco histórico de la ciudad, con controles cada vez más duros. El fin del estado de alarma y la relajación de las medidas de seguridad se han notado y este jueves la calle Concordia, peatonalizada desde hace pocos meses y vetada para el aparcamiento, estaba repleta de vehículos, no solo en los espacios reservados para carga y descarga. Los conductores que usaron esta vía sin permiso se toparon con un control especial de la Policía Local que a lo largo de toda la mañana no dejó de hacer apercibimientos, e incluso multar, no solo a los despistados sino también a conductores reincidentes.

La concejala de Seguridad Ciudadana y Comercio, María del Mar Fernández Dibuja, explica que la única manera de que la gente se conciencie de que la calle es de los peatones es por medio de este tipo de medidas. Recuerda que la bajada de los bolardos del casco antiguo no significa que haya entrada libre, sino que se apela a la conciencia ciudadana para que se respeten las leyes. «Necesitamos hacer este tipo de controles y, si hace falta, sancionar al que incumpla», señala. Además, indica que cualquier persona que por algún motivo concreto tenga la necesidad de acceder a estas zonas acotadas puede hacerlo pidiendo permiso con anterioridad al Concello. «Si no hacemos este tipo de actuaciones nunca tendremos una ciudad sostenible. Se trata de devolver a los peatones la calle», subraya la edila de Seguridad Ciudadana, que señala que a los conductores no les quedará más remedio que adaptarse.