Caballero apela al poder municipal para dibujar el futuro de la Xunta

La Voz de Galicia

20/06/2020 13:16 h

El candidato del PSOE a la presidencia de la Xunta, Gonzalo Caballero, mantuvo una jornada municipalista en Ourense para escenificar el poder del PSOE en Galicia y dibujar un horizonte en el que los socialistas gobernarán en la comunidad con un compromiso claro con la ciudadanía y con otros tiempos de hacer política. Tras la foto de familia en As Burgas, Caballero destacó que el PSOE ostenta cinco de las siete alcaldías de las principales ciudades de Galicia y que está marcando pautas de una nueva manera de gobernar y de comprometerse con las políticas sociales y con la ciudadanía desde las diputaciones en las que gobiernan y desde la Fegamp. Destacó el ejemplo de gestión de veteranos alcaldes presentes en el acto, como los de Vigo y Santiago, los nuevos tiempos que se viven en A Coruña y Lugo o el futuro que está llegando de la mano de regidores como el de Vilagarcía. También aprovechó para recordar que en Ourense el PSOE fue el partido más votado en las últimas municipales, privando a esta formación de su sexta alcaldía en Galicia un acuerdo «vergonzoso» urdido por Feijoo y Baltar para desplazar a los socialistas de la alcaldía.

Gonzalo Caballero aseguró que tras el 12 de julio el poder municipalista tendrá continuidad con un gobierno del PSOE en la Xunta y aventuró el fin de una etapa, la de Alberto Núñez Feijoo -al que calificó de «escapista» y de tener miedo a enfrentarse a los problemas reales de Galicia- cuya herencia son 70.000 parados más o el recorte de más de 2.000 de euros en sanidad «con 500 camas menos nos hospitais e coa privatización das residencias de maiores». Por el contrario, para Gonzalo Caballero «a Galicia do futuro é unha Galicia que hai que facela en consonancia, en sintonía, co poder municipal que hai na comunidade e que está representado por alcaldes e alcaldesas que están en sintonía coa cidadanía e coa etapa de progreso». Tras el 12J, el PSOE promoverá desde la Xunta «un gran acordo pola reconstrución de Galicia e xuntaremos na mesma mesa a todo o poder municipal de Galicia, co presidente da Xunta, para acadar unhas follas de ruta para ser capaces de remontar esta crise e facer políticas para que ninguén quede na cuneta».