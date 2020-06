Jácome: «El 95 % de los ourensanos matarían por las condiciones laborales de los bomberos»

0

Ourense 18/06/2020 18:28 h

El Concello de Ourense celebra esta mañana su pleno municipal en el Teatro Principal para garantizar las distancias de seguridad entre los concejales, que fueron recibidos allí por un grupo de bomberos. Los trabajadores del parque ourensano reclaman más medios y personal. «As nosas reivindicacións son as mesmas que hai oito anos», resumió Amancio Rodríguez, que precisó que en el último ejercicio, con el actual gobierno, no se han producido avances. En este tiempo la plantilla pasó de 51 a 47 trabajadores y en julio, agosto y septiembre solo habrá siete bomberos de guardia pese a que los informes internos recomiendan once. «O medible non é opinable», dijo Rodríguez, reproduciendo una frase que habitualmente utiliza el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome.

Los bomberos reivindican, además, un mayor respeto del regidor a los trabajadores municipales en general. Están molestos por las palabras de Jácome, que dijo que algunos empleados utilizaron el coronavirus como excusa para no trabajar: «As faltas de respecto non son so a nós, son a todo o funcionariado. Non se pode dicir que os funcionarios dan saltos de alegría cando estamos vendo morrer aos nosos avós. Non se pode dicir iso cando a moitos funcionarios lles morreu familia. Desde logo, non nos alegramos».

Al llegar al Teatro Principal, el alcalde se paró a hablar con los bomberos y se comprometió a recibirlos en una reunión la próxima semana. Ya dentro, el portavoz del BNG, Luis Seara, aprovechó su primera intervención para solidarizarse con la protesta de los trabajadores y entonces Jácome contestó que «el 95 % de los ourensanos matarían por tener las condiciones laborales de los bomberos». Se refirió a su sueldo y a que «trabajan uno de cada cuatro días».