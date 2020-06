Laura Quintas, reelegida para cuatro años como presidenta provincial de Discafis-Cogami

0

Ourense 19/06/2020 14:41 h

Tras cuatro años encabezando la Federación de Asociacións de Persoas con Discapacidade de Ourense (Discafis-Cogami), Laura Quintas Lorenzo vuelve a contar con el apoyo para seguir en la presidencia de la representación de la discapacidad física y orgánica de la provincia.

Quintas continuará en el cargo por cuatro años tras la celebración de la asamblea general extraordinaria realizada este miércoles, 17 de junio, de manera telemática. «Imos centrar os nosos esforzos en paliar os enormes efectos negativos que a pandemia do covid-19 ocasionou sobre as persoas con discapacidade, para que non se produza ningún retroceso no exercicio dos seus dereitos», expresó Laura Quintas.

Durante estos cuatro años, Quintas estará acompañada por un equipo formado por la vicepresidenta, Concepción Álvarez; la secretaria general, Mónica Limia; el tesorero, Manolo Novoa; y como vocales estarán Constantino Guzmán, Fernando José Jiménez, Lorena Quintas, María Mercedes Fernández y Lorena Rodríguez.