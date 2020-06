O Concello de Ourense presentará en San Francisco os seus premios literarios

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

16/06/2020 15:03 h

O Concello de Ourense presentará no claustro de San Francisco os seus premios literarios. Serán dúas citas, unha esta semana e outra a próxima, para dar a coñecer as obras gañadoras do Premio Risco de Creación Literaria e o Cidade de Ourense de Poesía. A primeira cita será o xoves 18 e no acto, previsto para as 20.00 horas, participarán Luís Martínez-Risco, presidente da Fundación Risco; Mario González, concelleiro de Cultura de Ourense e Jorge Llorca, autor da obra gañadora: «O anxo de Durero». Xunto coa presentación haberá unha actuación do actor Avelino González, que representará «Risco contado», en homenaxe a unha das figuras claves da Xeración Nós.

A vindeira semana, o día 25, será o momento da presentación do Premio Cidade de Ourense de Poesía. A cita tamén será no claustro de San Francisco, ás 20.00 horas, e na mesma contarase coa presenza da autora da obra gañadora: Charo Lopes fíxose co galardón co seu libro «Álbum». No acto participará tamén Carlos da Aira, gañador da convocatoria no 2018.

O Concello de Ourense pechou o 5 de xuño as convocatorias dos dous premios, neste caso na edición 2020, e foron presentadas 10 obras na convocatoria de creación literaria e 27 na de poesía.