Jácome cifra en 650.000 euros la deuda del Ourense CF

OURENSE 15/06/2020 19:15 h

Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense, señaló en el espacio radiofónico Zona Mixta, de la Radio Galega, que confiaba en que saliera adelante la fusión entre la UD Ourense y el Ourense CF, con el fin de crear un club capaz de alcanzar en poco tiempo las categorías profesionales de fútbol.

«O que hai é que as dúas directivas parécelle ben o enfoque que fixemos», apuntó Pérez Jácome, incidiendo en que los rectores de las dos formaciones ourensanas están abiertos a hablar sobre el tema, si bien «no caso da UD Ourense é unha cuestión asamblearia, porque unhos 300 socios son os que deben decidir».

Jácome tildó de provechosos los primeros contactos, aduciendo: «Eu díxenlles que a idea é facer da SAD unha entidade pública e logo unir os dous equpos, é máis complexo, pero finalmente pódese levar a cabo». Expuso además que existía una deuda importante en la sociedad anónima deportiva del Ourense CF: «Agora debe 650.000 euros. Eu fun un pioneiro cuestionando que os concellos puxeran cartos públicos nun equipo de fúbol, pero este caso é diferente e creo que Ourense debe estar representada nunha categoría superior, sen custar cartos aos ourensáns. O que hai que facer é conseguir patrocinadores e eu estou en condicións de logralo». De hecho, aclaró que «non dixen que iamos poñer cartos desde o Concello. Poderiamos facernos coas accións maioritarias do club por un euro, facéndonos cargo da débeda. Non queremos que lle custe cartos ao erario público. O club sería dos ourensáns, pero non terían que poñer nada».

De ese modo «A viabilidade está no fútbol a partir da Segunda División, por baixo diso é moito máis complicado. Cos dez directivos que contactamos hai acordo, se pensan todos así, haberá quorum para facelo».