Pablo Araújo: «Hai noivas que adían porque non queren á xente con máscara nas fotos»

La Voz de Galicia María Cobas

O Barco 15/06/2020 16:46 h

Pablo Araújo califica este 2020 como un año extraño. «Polo de agora a miña axenda potente para este verán empezaba no mes de agosto, así que de momento non teño moitos cambios. Trasladei unha voda a outubro e dúas máis pasaron ao ano que vén», señala el fotógrafo de No la típica foto, que en verano, por tradición, tiene en las bodas el grueso de su trabajo.

Asegura que todo lo que tenía marcado antes del confinamiento para los meses de agosto, septiembre y octubre se mantiene. De cara al 2021, explica que muchos novios están «en compás de espera, e entendemos que será un ano de moitas vodas, incluso en domingo». Otra vez la alusión a que no hay sábados para tantos novios como se prevé que pasen por el altar.

Eso sí, afirma que las parejas están en muchos casos expectantes para ver cómo se van desarrollando los acontecimientos. «Hai algunha noiva que me di que non quere que nas fotos apareza a xente con máscara, e por iso adían. Hai xente que prefire esperar, coa idea de que o próximo verán sexa máis relaxado en canto ás medidas de protección», señala el fotógrafo.