Conduce un tráiler por la A-52 triplicando la tasa de alcohol y rebasando la velocidad permitida

12/06/2020 10:24 h

Un ciudadano portugués de 43 años fue detectado este miércoles circulando por la A-52 a 132 kilómetros por hora con un visible estado de embriaguez, a pocos kilómetros de la frontera lusa. En el punto de verificación de desplazamientos intercomunitarios fue donde los agentes de la Guardia Civil percibieron que el conductor pudiera haber consumido bebidas alcohólicas, por lo que lo sometieron a la prueba arrojando como resultados tasas de 0.45mlg/l y 0.42mlg/l, el triple de la máxima permitida. En una primera inspección se pudo constatar que se trataba de un transporte de productos de droguería con origen Alicante y destino Narón.

Ese tipo de vehículos están obligados por ley a contar con un sistema automático de limitación de velocidad, que no le permitiría alcanzar la registrada por el radar. Por esta razón, fue necesaria la presencia de un especialista en materia de transportes del destacamento de Tráfico de Verín que realizó una inspección más minuciosa. Tras descargar los datos del sistema de tacógrafo, constató una velocidad punta anterior de 146 km/h y un incumplimiento grave de los tiempos descanso. El camión fue inmovilizado y trasladado a un taller específico para detectar, con los medios adecuados, posibles manipulaciones de los sistemas que por ley deben equipar los vehículos destinados al mundo del transporte. No se detectó ninguna irregularidad, por lo que la Guardia Civil barajan la posibilidad de que los picos de velocidad habrían tenido lugar en tramos de bajada colocando la caja de marchas en punto muerto, única forma en la que el sistema de limitación de velocidad no puede actuar. Hecho que, afirman desde la Guardia Civil, constituye una clara práctica de riesgo.