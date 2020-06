«Olvido y León» abrirá la 25 edición del OUFF

0

La Voz de Galicia María Doallo

Ourense 10/06/2020

La nueva película del director ourensano Xavier Bermúdez, Olvido y León, será la encargada de abrir el telón del 25 aniversario del Festival Internacional de Cine de Ourense. El estreno, a nivel mundial, será durante la gala de inauguración del OUFF, el próximo 25 de septiembre. El largometraje continúa la trama de la galardonada León y Olvido, del mismo director y guionista, y comenzó a rodarse coincidiendo con la pasada edición del festival.

«Só me interesan os personaxes e situacións que me espertan unha actitude ambivalente cara a eles. Por iso me seducen tanto Olvido e León», explica Xavier Bermúdez. Repiten como protagonistas la actriz Marta Larralde y el actor Guillem Jiménez, a los que se suma Monti Castiñeiras. El rodaje de la película se realizó íntegramente en escenarios de la provincia de Ourense, tales como el balneario de Laias, Cenlle, Arnoia o Ribadavia.