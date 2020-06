La fase 3 de desescalada llega a los juzgados hoy con el regreso de todos los funcionarios

0

El plan de desescalada llega hoy a su fase finan en los juzgados ourensanos. Tras levantarse la suspensión de plazos judiciales la semana pasada se prevé que este martes se complete también el regreso de los funcionarios a sus puestos de trabajo. En ese sentido, está previsto que hoy se complete la llegada del 100 % de los trabajadores, tras haberse escalonado su reincorporación a lo largo de las últimas semanas.

Eso sí, dentro del juzgado existen desde ahora nuevos protocolos para garantizar la seguridad de los funcionarios y también del público que asista, por lo que quienes tengan que acudir a algunas de las salas ourensana deberán pedir cita previa preferentemente. Asimismo, se ha establecido que los accesos al edificio judicial de O Couto se lleven a cabo a través de las distintas entradas que existen, para evitar aglomeraciones en el hall, y también se ha previsto que los dos ascensores sean ocupados únicamente por una persona en cada viaje.

Asimismo, se han delimitado mediante adhesivos colocados en el suelo las zonas en las que deben colocarse quienes acudan a las diferentes oficinas judiciales, si bien este extremo ha levantado ya las críticas de algunos sindicatos. Así, desde Alternativas na Xustiza Cut se asegura que no hay espacio suficiente en estas salas para garantiza la separación de dos metros y se reclama que se utilicen los espacios vacíos de la quinta planta del juzgado para solventar esta carencia. «O espazo que dispón o cidadán fai inviable que poida entrar no xulgado respectando as distancias mínimas de seguridade», aseguran desde esta central en un comunicado, en el que apuestan no solo por promover la ocupación de las salas no ocupadas, sino que además consideran prioritario fomentar el teletrabajo para los empleados públicos.

Apertura de ventana Mientras, siguen avanzando los trabajos para la instalación de ventanas en el inmueble. Fuentes judiciales aseguran que las obras van a muy buen ritmo y no se descarta que puedan acometerse antes del tiempo previsto. La apertura de ventanas permitirá a los funcionarios disfrutar de ventilación natural en los distintos espacios del edificio, otra circunstancia que también contribuirá a garantizar la seguridad de todos los que acuden por una u otra razón a los juzgados. En los últimos días también han comenzado a colocarse mamparas en las zonas en las que no existe distancia mínima entre los funcionarios y los ciudadanos u operadores jurídicos que acuden a esas oficinas.