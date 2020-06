Una niña de menos de dos años da positivo por segunda vez en coronavirus

0

Ourense 07/06/2020 16:18 h

Una pequeña de menor de dos años ha vuelto a dar positivo en coronavirus después de haber dado negativo en una prueba PCR a la que fue sometida en el mes de mayo.

Tras varios días con una estadística a la baja, la provincia de Ourense registraba el sábado una nueva alta en los ingresos vinculados al coronavirus, pasando de una a dos personas. Esa segunda persona ingresada en el CHUO es esta niña, de menos de dos años, que ya había pasado el coronavirus con su familia.

La pequeña ya había dado negativo en el PCR de mayo. Sus padres y su hermano también fueron en su día positivos, por lo que la ahora ingresada pasó la cuarentena en casa.

La pasada semana sus padres la llevaron al CHUO porque no se encontraba bien y tenía fiebre y diarrea. Los síntomas no se vincularon al coronavirus por no corresponderse al cuadro que se presenta en dichos casos. Entre otras circunstancias, la pequeña no padecía insuficiencia respiratoria, y quedó ingresada por una posible infección urinaria.

Al solicitar la realización de las pruebas correspondientes, entre ellas un nuevo PCR, se registró positivo en coronavirus. Una circunstancia que no significa que se trate de un caso activo, sino que al realizar la prueba esta detecta trazas del coronavirus en el ADN de la persona a la que se le realiza.

La última estadística dada a conocer por la Xunta de Galicia en relación a los casos activos por coronavirus en Galicia registra un descenso en la comunidad autónoma, pasando de los 542 a los 524 casos activos en la jornada del domingo.

En lo que respecta a la provincia de Ourense, se pasó de los 49 a los 44 casos activos. La situación de las residencias sigue estable: sin casos en los residentes y con 7 positivos entre el colectivo de trabajadores de los centros de mayores y tres en los de discapacidad.