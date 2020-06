Jácome, sobre los bomberos: «Trabajan menos y cobran lo mismo»

0

Ourense 18/06/2020

El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, respondió a las quejas de los diez bomberos que estuvieron en cuarentena tras el contagio de uno de ellos y que no han cobrado los pluses de nocturnidad y festividad de ese período. «Están equivocados porque los pluses no los pueden reclamar si no trabajan», dijo Jácome, que recordó que ahora hay cinco turnos y no cuatro «con lo cual trabajan menos y cobran lo mismo». Entonces, dice, «ellos quieren estar para las maduras pero no quieren estar para las verdes. De que están cobrando lo mismo trabajando menos, de eso no dicen nada».