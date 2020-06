Un amarradoiro do castro de Troña para a «Peza do mes» do Arqueolóxico

0

La Voz de Galicia

04/06/2020 14:32 h

As medidas de prevención decretadas no estado de alarma debido ao coronavirus non permiten celebrar as sesións da «Peza do mes» do Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense. Unha circunstancia que non impide que o Arqueolóxico manteña a actividade espallando a peza a través das redes sociais e do programa de Xunta #aculturasegue. A peza do mes de xuño é un amarradoiro de granito, que se encadra dentro dos elementos singulares da arquitectura castrexa, que foi atopado no castro de Troña, na localidade de Ponteareas (Pontevedra). O achádego está datado cara o ano 1929 e procede das excavacións dirixidas por Luis Pericot Garcí­a e Florentino López Cuevillas. Os amarradoiros, segundo se informa na documentación do Arqueolóxico para a peza do mes, son «pezas realizadas en granito en forma de brazo cerrado en ángulo obtuso, cunha das súas partes destinada a axustar nun muro, e a outra, a mellor traballada, a sobresaír da parede. A parte que encaixa ten, habitualmente, forma de paralelepípedo irregular; e a outra, a visible, soe estar traballada e presentar certa decoración». Tradicionalmente véñense interpretando como obxectos de uso meramente práctico e funcional.