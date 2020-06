El BNG de Barbadás pide una comisión de seguimiento postcoronavirus

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

01/06/2020 13:48 h

El BNG de Barbadás lleva al pleno que esta tarde celebra la corporación municipal una moción solicitando que se cree una comisión para afrontar la etapa postcoronavirus y para canalizar las ayudas necesarias para las personas, empresas y autónomos que se han visto afectados por esta situación. Desde que se inició el estado de alarma el 14 de marzo, los nacionalistas han ido presentando propuestas e iniciativas para «combater os efectos do estado de confinamento obrigatorio decretado polo goberno do Estado. Medidas como o reforzo do Banco Solidario, tanto en volume de alimentos como en número de repartos mensuais, axuda económicas a pequenos empresarios e autónomos, supresión das taxas e impostos municipais ao comercio local e outras». También, desde entonces, se ha solicitado sin éxito la «constitución dunha comisión de seguimento da crise onde os diferentes grupos políticos e axentes sociais do concello poidan aportar ideas, suxestións e se faga unha posta en común das necesidades da cidadanía do concello. Lamentablemente, desde o 13 de marzo non ten habido actividade política» hasta ahora. Desde las filas nacionalistas se pide, como consta en la única moción que va al pleno de esta tarde, que se cree una comisión para gestionar el estado de alarma en la etapa postcoronavirus «con integrantes de todos os grupos políticos con representación municipal, para estudar as distintas iniciativas que deban levarse a cabo unha vez remate o estado de alarma, as medidas levadas a término pola institución municipal durante este periodo e a posta en común das distintas propostas polos grupos municipais».