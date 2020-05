Demandan la retirada de las palmeras de O Carballiño

0

28/05/2020 14:39 h

El grupo mayoritario de la oposición carballiñesa, el PP, ha emplazado al Concello do Carballiño a que proceda a retirar las palmeras existentes en la villa por estar afectadas por el picudo rojo y ser ya irrecuperrables. Los árboles se encuentran en dos enclaves de la villa: el entorno del templo de la Veracruz y la zona de Catro Camiños. En el primero de los casos se piden que las palmeras sean sustituidas por otros árboles y en el segundo se propone que «se estude primeiro a remodelación do cruce da rúa Castelao». En la zona de la iglesia «3 das 4 palmeiras que dende fai décadas forman parte do noso paisaxe no contorno da Veracruz están afectadas pola praga do picudo roxo, o que fai destas un punto de perigo inminente, xa que varios veciños xa levaron algún susto polo desprendemento de ramas e ademais dá unha imaxe penosa do noso templo da Veracruz». En todos los casos, en Catro Camiños son dos los ejemplares, se pide que se sean «sustitudas por outras árbores, e podendo ser, non empeñarse en sustituílas por outras palmeiras, pois nunca foron unha árbore propia do noso territorio».