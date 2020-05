La agrupación de libreros defiende el regalo de libros anunciado por Jácome

0

Ourense 17/05/2020 05:00 h

La Agrupación Provincial de Libreiros ha recibido con satisfacción el anuncio realizado por el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, que prometió regalar un libro a todos los menores de 18 años para celebrar el fin de curso. La sector prevé que hacer realidad esta promesa supondrá una inversión municipal de 200.000 euros. Ello es, según el presidente de la agrupación, José Manuel García Mosquera, «un importante respaldo para o relanzamento da actividade no noso sector, que como os cidadáns coñecen perfectamente, vive momentos complicados, ao igual que outras áreas do pequeno comercio ourensán».

El colectivo respalda el sistema anunciado por Jácome, que prevé que las familias puedan elegir el libro (hasta un máximo de veinte euros) y el establecimiento donde adquirirlo. «ten un contido evidente de respaldo ás librarías tradicionais coa mínima intervención por parte da institución, xa que serán as familias as que teñan liberdade absoluta para decidir en que establecemento adquiren o libro de agasallo para os seus fillos e, tamén, o tipo de obra a mercar».

El simple anuncio de esta iniciativa ha tenido gran repercusión y el Concello de Ourense ha difundido una circular entre sus trabajadores para que atiendan las consultas relacionadas con este asunto. «A información detallada relativa a todo o proceso relacionado coa obtención do mencionado libro comenzará a estar dispoñible a partir do 22 de xuño», dice el documento.

El PSOE critica el reparto este domingo

Por otra parte, el PSOE anunció que no participará en el reparto gratuito de 2.700 libros anunciado por el gobierno municipal para este domingo entre las 11.00 y las 14.00 horas en el Paseo. «Parécenos un insulto que se invite aos partidos da oposición a un acto, onde o mellor que se lles ocorre para celebrar o Día das Letras Galegas sexa pedirnos que colaboremos no reparto entre a veciñanza de obras que non souberon promocionar no seu día, que logo foron acumulando en diversos espazos, e que agora pretenden baleirar para encher de papeis e carpetas administrativas», dicen los socialistas.