O escultor Manuel Buciños, premio Trasalba 2020

Ourense 16/05/2020 14:00 h

O escultor galego Manuel Buciños foi galardonado co Premio Trasalba, que concede anualmente a Fundación Otero Pedrayo. Así o decidiu este venres a comisión executiva da fundación, nunha reunión telemática. Foi despois dunha fonda reflexión sobre si era pertinente fallar o premio nas circunstancias actuais. «Maioritariamente pensouse que nestes tempos de desacougo e dó, as institucións como a nosa, deben tratar de continuar o seu esforzo de servizo á colectividade, así como renderlle homenaxe solidaria tamén, a todos os desde o ámbito sanitario e calquera outro, se esforzan por facer posible e menos difícil as nosas vidas», sinalou a fundación nun comunicado.

O artista expuso recentemente no centro cultural Marcos Varcárcel, antes de que se decretase o estado de alarma. Buciños é un dos principais renovadores da arte en Galicia. Nado en Carballedo (Lugo), afincouse en Ourense hai anos e tomou o seu nome artístico da súa aldea.

O premio entrégase a persoas dedicadas á cultura galega, que seguen os valores que promoveu Otero Pedrayo. Lembraba o presidente da Fundación Otero Pedrayo, Juan Luis Saco Arce, que Buciños formou parte da tertulia dos Artistiñas, gurpo que incluía a Xaime Quessada, Xosé Luís de Dios, Acisclo Manzano, Xavier Pousa e Arturo Baltar.

Esta XXXVIII edición do Premio Trasalba debía entregarse no mes de xuño, o sábado máis cercano ao día de San Pedro, pero a situación sanitari fai que se teña que adiar, aínda sen data concreta, pero se as circunstancias o permiten será «entre a vendima e a castiñeira», antes do San Martiño.