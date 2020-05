O Arqueolóxico propón a celebración virtual do Día dos Museos

0

La Voz de Galicia

18/05/2020 05:00 h

O luns, día 18 de maio, celebrarase o Día Internacional dos Museos e dende o Arqueolóxico de Ourense apóstase por un programa de actividades en liña nestes tempos de coronavirus. A convocatoria deste ano chega baixo o lema «Museos pola igualdade: diversidade e inclusión» e a data quere converterse nun punto de encontro para celebrar as diferentes perspectivas que constitúen as comunidades dos museos «abogando por ferramentas que permitan identificar e superar os prexuízos, non só nos obxectos que se expoñen, senon tamén nas historias que as coleccións contan». Ao non poderse desenvolver actividades presencias, para garantir a seguridade do público e do personal, o Arqueolóxico desenvolveranse actividades en liña baixo os títulos «O Museo por dentro. Que son e que fago», «Museos pola igualdade. Creando lazos» e «Quebracabezas interactivo con imaxes vinculadas ao museo».