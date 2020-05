PP y DO exigen a Pedro Sánchez que no toque los ahorros locales

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Ourense 13/05/2020 05:00 h

Los partidos que forman la coalición de gobierno de la Diputación (PP y DO) defenderán una moción conjunta en el próximo pleno de la institución para exigir a Pedro Sánchez que no se ampare en el estado de alarma o en otros «subterfuxios legais» para «apropiarse» de los ahorros de las entidades locales.

«Pretendemos defender a xestión eficiente e rigorosa que fixeron as entidades locais na última crise económica, sendo quen de xerar un saldo positivo nas súas contas, ademais do esforzo realizado nesta crise sanitaria para conter a expansión do virus e dar apoio á poboación máis vulnerable», ha explicado el portavoz del grupo popular, Plácido Álvarez.