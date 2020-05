Vuelven las terrazas a Ourense: «Xa tiñamos mono»

0

Ourense 11/05/2020 15:01 h

Este lunes Ourense ha estrenado la fase 1 en la desescalada y una de las principales novedades es la reapertura de las terrazas. Muchos hosteleros, sin embargo, siguen sin abrir porque creen que no les compensa debido a las condiciones establecidas para ello: un 50 % del aforo máximo y con una separación de al menos dos metros entre las mesas. La incertidumbre ha hecho también que algunos prefieran mantener al personal en el ERTE aprobado su día. Pese a las dificultades, los bares que han abierto en esta primera mañana de la fase 1 tenían sus terrazas llenas.

En la Praza do Ferro el único establecimiento que estafa funcionando a mediodía era el Barallete. Mario Rodríguez no tenía muy claro si abrir o no. Finalmente optó por hacerlo «por probar». Reconoce que le ha sorprendido la cantidad de clientela que había, especialmente teniendo en cuenta que se trata de un lunes por la mañana, un contexto en el que en condiciones normales habría poco movimiento. Los ourensanos tenían ganas de recuperar sus hábitos. «Xa tiñamos mono. En casa non se socializa», cuenta Eladio Rodríguez, que se está tomando una caña de la semana junto a José Benito García. Será la primera de muchas. «Non perdederemos as boas costumes», prometen.

Para encontrar más bares abiertos hay que seguir el camino porque en el casco viejo son mayoría los que no abrieron la mañana de este lunes. En la Praza Maior, sin embargo, sí había mucha actividad desde primera hora de la mañana y todos los locales salvo dos abrieron sus puertas para recibir la fase 1. En el Druida están tomando el aperitivo José Luis Ballestero y Francisco Rodríguez y el primero cuenta que no las tenía todas consigo: «Yo habría esperado un par de semanas más. Me parece un poco precipitado».

A pocos metros, en la Praza de San Martiño, no ha abierto ningún local. Miguel Rejo, del Bar Miguel, explica que con tan solo cuatro mesas permitidas en el exterior no le conviene abrir hasta que pueda hacerlo en el interior también. Ahí es donde hay más trajín de actividad en condiciones normales en su negocio por los cafés y pinchos rápidos que toman los funcionarios de las oficinas municipales. Además, está aprovechando para poner al día el establecimiento. Así abrirá totalmente preparado para el nuevo escenario que se presenta para el sector tras esta crisis.