Piden la dimisión de Baltar tras la nueva sentencia que anula los ascensos en la Diputación de Ourense

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia LA Voz

Ourense 10/05/2020 19:48 h

El portavoz de Galicia en Común-Anova Mareas, Antón Gómez Reino, pide la dimisión del presidente de la Diputación, José Manuel Baltar, después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia insistiese en la nulidad de 66 nombramientos de personal del año 2016.

«Esiximos a José Manuel Baltar que asuma as responsabilidades derivadas destes feitos, e dimita do seu cargo como presidente da Deputación de Ourense. Que a xustiza constate en cinco ocasións o enchufismo como ferramenta para adxudicar prazas de emprego público nese organismo é motivo dabondo para que Baltar deixe ou seu cargo», argumenta Gómez Reino. Además, instó al presidente del Partido Popular de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, a destituir a Baltar como presiente del PP provincial. «Os recursos xudiciais presentados pola Deputación, e que só pretendían manter os ascensos ilegais de 69 funcionarios, foron custeados con fondos públicos. Feijóo é cómplice dese malgasto se mantén a Baltar no seu cargo», concluye.