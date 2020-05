La Universidad de Vigo emplaza el acuerdo para el máster de Aeronáutica al curso 2021/2022

0

Ourense 08/05/2020 14:27 h

Se queda el máster habilitante de Aeronáutica en estado de espera. Al menos,así será por un año. El vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidade de Vigo, Manuel Ramos, detalló este jueves la cronología de lo ocurrido con el título, una reivindicación constante de la Escola de Enxeñería Aeronáutica e do Espazo (EEAE) del campus de Ourense a lo largo del último curso.

Desde la Escola demandaron de inicio que la exclusividad del máster en la ciudad de As Burgas, ante el temor de que se derivase hacia una modalidad interuniversitaria con la escuela de Ingeniería de Caminos de a Coruña, como expuso la Xunta posteriormente. Sin embargo, las negociaciones se enquistaron durante los últimos meses sin que se pudiese llegar a buen puerto.

Ramos indica que la Xunta emitió en noviembre su informe previo, en el que establecía las condiciones que debía cumplir la propuesta del plan de estudos para que se autorizase el inicio de su tramitación. «Trasladouse ao centro o encargo de traballar conxuntamente co centro correspondente da UDC nunha proposta de plan que cumprira os requisitos establecidos. Aínda que o prazo inicial establecido pola Xunta era o mes de febreiro, conseguíronse diferentes ampliacións para tentar ter o plan de estudos listo, pero finalmente isto non sucedeu, comunicándonos a escola o 26 de marzo a imposibilidade de chegar a un acordo entre os dous centros».

Según expone, al ver que no se daban avances entre ambas partes, «os equipos reitorais das dúas universidades mantiveron unha reunión e chegaron a un acordo para a elaboración do plan de estudios, pero xa sen tempo material para que dito plan estivera aprobado para empezar a impartirse no curso 2020/21. En base a este acordo, o Máster poderá empezar a impartirse no curso 2021/22».