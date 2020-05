El Consello de Contas fiscalizará los contratos menores de la Diputación

0

La Voz de Galicia miguel ascón

Ourense 06/05/2020 14:05 h

El Consello de Contas investigará la legalidad de los contratos menores en la Diputación ourensana. El PSOE había denunciado que el gobierno provincial liderado por José Manuel Baltar se excede con ese sistema de contratación para así eludir el concurso público y poder elegir libremente a las empresas que desean. La situación, según documentan, llega al punto de que, desde el año 2018, la institución encargó decenas de obras por un valor total de 5,7 millones de euros a tan solo cuatro constructoras, en algunos casos vinculadas a dirigentes o exdirigentes del PP.

El organismo encargado de fiscalizar las cuentas de las Administraciones gallegas ha acordado admitir a trámite la solicitud de los socialistas ourensanos y, de hecho, recuerda que su plan de trabajo para este año 2020 ya preveía analizar la gestión de la Diputación ourensana. En ese examen se abordará el asunto concreto al que hace referencia el PSOE «sendo a contratación unha área de risco».

El acuerdo -adoptado en el pleno del Consello de Contas del pasado día 6 de marzo- ha sido recibido con satisfacción por los socialistas, que difundieron un comunicado este martes, día 4 de mayo, para informar de ello. «Estamos ante a Administración pública de todo o Estado que dedica máis cartos a contratos realizados sen ningún tipo de control, unicamente co dedo do presidente Baltar», remarca el secretario provincial del PSOE, Rafael Rodríguez Villarino. Se da la circunstancia de que en el pasado mandato, antes de firmar un pacto de gobierno, DO llevó este sistema de contratación al fiscal, que no vio indicios de delito.

La Diputación difundió este martes un comunicado en el que remarca que todas las contrataciones fueron avaladas por informes técnicos. La institución afronta la investigación del Consello de Contas «con plena normalidade e transparencia».