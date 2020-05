Licitan un nuevo concurso para la ayuda en el hogar en O Carballiño

0

La Voz de Galicia LA VOZ

03/05/2020 05:00 h

Por fin se licitará el nuevo concurso para el servicio de ayuda en el hogar del Concello de O Carballiño, una prestación que se encontraba en precario desde el mes de octubre del pasado 2018, tal y como venía denunciando el grupo del PP en la oposición, con denuncias mensuales.

Después de que el gobierno socialista reconociera que este servicio resulta más eficaz para los usuarios con una gestión externa, la actual empresa concesionaria había advertido al Concello carballiñés que dejaría de prestar el servicio a finales del pasado marzo, si no se actuablizaban los precios después de llevar casi dos años en precario y por incumplimiento de contrato por parte de la propia institución. Por responsabilidad, la misma empresa siguió prestando el servicio, pese al esado de alarma forzado por la crisis del coronavirus.

La queja del grupo Popular recalca que «nunca tivemos outro criterio, sempre dixemos que o servizo que atende a persoas dependentes e de axuda ao fogar, tiña que ser de xestión externalizada, así pois, no mandato no que o PP gobernou no Carballiño 11-15 así o fixo externalizando e no ano 2015 deixou preparado un prego administrativo e técnico sobre o cal o grupo municipal do PSOE no mandato 15-19 procedeu a adxudicar nos primeiros meses, dicindo daquela que non había volta atrás pois o proceso estaba avanzado, que senón houbese sido xestionado polo propio concello».

Aquella contratación que se hizo en el 2015 por parte del PSOE terminó en octubre de 2018 y desde entonces, según el PP: «O servizo estase a prestar pola mesma empresa pero de forma administrativamente en precario, pois nin sequera ten os prezos actualizados nin se vía o fin a esta situación».