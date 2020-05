El PP ourensano pide un plan para paliar la crisis del sector vitivinícola

0

Ourense 02/05/2020 16:21 h

Miguel Ángel Viso, Carmen Leyte, Francisco José Fernández e Jesús Vázquez, senadores ourensanos del PP, firman una moción que su partido acaba de presentar para reclamar al Gobierno central medidas que palíen la crisis que afronta el sector vitivinícola. Consideran necesario poner en marcha un plan que atienda sus necesidades.

«Diminución do consumo, redución do volume de negocio, miles de agricultores que poden verse obrigados a deixar abandonadas as súas colleitas e outros miles de adegas en perigo de peche. Este é o impacto que os expertos calculan que pode ter a crise do coronavirus no sector vitivinícola, polo que urxe elaborar un plan con medidas extraordinarias», dicen los populares ourensanos, que remarcan que esta es «unha situación á que non é allea a provincia de Ourense, na que, con catro denominacións de orixe das cinco existentes en Galicia, este sector cohesiona o rural ourensán e dinamiza a provincia cunha importante repercusión socio económica».