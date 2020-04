Pablo Varela: «Nuestro trabajo va más de escuchar que de preguntar»

0

La Voz de Galicia luis m. rodríguez

ourense / la voz 30/04/2020 14:10 h

Pablo Varela Varela (Corme, 1989) es el joven periodista de La Voz de Galicia que inscribió su nombre como ganador de la trigésima edición del Premio Xosé Aurelio Carracedo, convocado por la Diputación de Ourense. Este licenciado en Historia, que giró hacia el periodismo por su interés en el reportaje y la investigación, fue distinguido por su trabajo en la búsqueda de temas singulares y atractivos en el medio rural de una provincia que descubrió con ojos curiosos.

-¿Cuál fue el clic que le llevó a una profesión tan vocacional como el periodismo?

-Cuando estaba terminando Historia en la Universidad de Santiago de Compostela, teníamos muchos trabajos de investigación. A mí siempre me había gustado el mundo de las letras, los idiomas y escribir. Sobre todo me atraía el reportaje, documentarlos bien, trabajar en archivos. Después hice el máster en La Voz y comencé a acumular experiencias sobre el terreno, pero lo que me sirvió de verdad fue el consejo de compañeros como Rodri García o Cándida Andaluz, que siempre estuvieron a mi lado, desde un principio.

-¿Se interesó por la figura de Carracedo?

-Sí, pregunté a mis compañeros en la delegación. Me dijeron que era un hombre de la casa, de esos apegados a la profesión y que siempre defendía la ética del rigor periodístico que todos debemos interiorizar.

-A la postre, han premiado su apuesta por el reportaje.

-En el tiempo que llevo en la provincia es lo que más me atrajo de mi labor, salir con un fotógrafo, hacer kilómetros y descubrir historias que tuvieran interés para ser publicadas. Nuestro trabajo va más de escuchar que de preguntar. Y aquí, en concreto, te abren la puerta, te invitan a un café y ellos son los que te cuentan las cosas. Sobre todo en entornos rurales. Algunos piensan que esas zonas no tienen futuro, pero ellos son capaces de buscarse sus fórmulas, como los habitantes del pequeño pueblo de A Reguenga, con diez vecinos, que montaban su cine y se contaban sus cosas durante las noches de verano.

-¿Los medios digitales cambian la profesión?

-A veces pueden distraernos, porque vivimos en un mundo de prisas y de dar las noticias antes que nadie. Pero al final tienes que hablar con la gente, eso siempre será lo prioritario para descubrir buenas historias. De todos modos, debemos valorar que ahora podemos enriquecer más los temas. Detrás de los que firmamos está el trabajo invisible de otros que te montan los vídeos o que te dan el enfoque necesario. El periodismo sigue siendo un trabajo de equipo y no quiero olvidarme de todos ellos, sobre todo de los fotógrafos que le ponen imagen a nuestros textos.