Los niños ourensanos recuperan las calles, plazas y parques

26/04/2020 16:36 h

Una pareja de agentes de la Policía Nacional observan tranquilamente a las familias que pasean por el parque de San Lázaro. Es mediodía del domingo 26 de abril, el primer día en que los menores de 14 años pueden salir a las calles tras suavizarse el confinamiento que impone el estado de alarma. Los policías explican que, hasta ahora, no han detectado incumplimientos graves. Sí hay casos en los que se ve a los dos padres acompañando a sus hijos, pero no se les sanciona y algunos argumentan que, por la edad o el número de los pequeños, sería imposible que un solo progenitor se ocupase solo de ellos.

Lo más difícil es controlar a los más pequeños, pero los que ya tienen edad suficiente para comprender la situación están concienciados. «Son los que mejor lo llevan», explica Lisi Carnero, madre de Iago y Carla. Los tres -cuatro, sin incluimos a Lana, su perra- están de paso por el parque de San Lázaro. El mayor confiesa que no le hacía demasiada gracia salir y, cuando le preguntan si le gustaría entrar en el parque infantil, que está precintado, dice que no. «Están concienciados. Se portan bien y entienden que no pueden tocar», resume Lisi, que cree que también los mayores han entendido la gravedad de la situación: «Yo tenía mis reticencias a salir. Pensé que iba a estar esto inundado de niños».

Lo cierto es que en la calle se ve más movimiento que en cualquier día laborable de la semana anterior y muchísimo más si se compara con cualquier domingo del estado de alarma. Lisi y su marido se turnarán a partir de ahora para pasear un rato con sus hijos cada día. «La abuela vive cerca y nos asomaremos para que los vean desde el balcón», dice.

Con niños muy pequeños son necesarias estrategias especiales. Antonio Ferreirós explica en la calle Santo Domingo que fue con su hija Sula, de dos años y cuatro meses, a la zona del campus, donde hay espacios abiertos. «Evitamos zonas de columpios precisamente para eso, para que no tenga la tentanción. Y, si los ve, le digo que están mojados o que los están pintando», cuenta el padre, que veía muy necesaria la relajación del confinamiento: «Los adultos nos entretenemos con cualquier cosa en casa, pero los niños necesitan sol y ver a otros niños, tener la sensación de que hay un mundo fuera de esas cuatro paredes. Para su desarollo emocional es muy importante».

Un poco más adelante se para a hablar Pablo Masaguer, que va con su hijo Nico, que aún no ha cumplido los dos años. Va montado en una moto de juguete y él sigue su camino, así que su padre tiene que salir corriendo detrás para que pare. Lo normal en un niño de su edad. «Son muchas semanas en casa encerrado y nosotros además vivimos en su piso pequeño», explica Pablo, que tiene otro hijo de poco más de tres años. Su mujer salió por su lado con el mayor porque sacarlos juntos es algo que ni se plantean: «Vamos uno con uno y otro con otro porque sería imposible y, además, tampoco entienden que pueda salir uno y el otro no». Así harán durante los próximos días, aunque Pablo recuerda que pronostican lluvia. «A lo mejor sí hasta es oportuno, para que no nos excedamos».