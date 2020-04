El BNG presenta un cuaderno de medidas para la reactivación económica de la provincia

0

Ourense 26/04/2020 16:02 h

Noa Presas, diputada ourensana del BNG, anunció este sábado que la formación ha elaborado un cuaderno de medidas para la reactivación económica de la provincia tras la alerta sanitaria provocada por el coronavirus. Las propuestas de los nacionalista se han redactado tras diversas reuniones por videoconferencia con autónomos y pequeño comercio.

«Sabemos que é un dos sectores máis afectados durante esta crise e precisa de medidas de emerxencia desde todas as institucións», destacó Presas. Según dice, la Xunta «está tardando en activar as axudas directas de 3.000 euros ou mesmo a moratoria para novos centros comerciais e grandes superficies».

En otro comunicado, el BNG denuncia que en Celanova van nueve muertos por coronavirus y los afectados están en cuatro centros. «As nacionalistas volven alertar sobre as carencias na atención ás traballadoras. Agora, as que quedan sen test son as que entran en baixa ou remataron a súa vinculación temporal, e marchan para casa sen coñecer se son portadoras do virus», dice la formación.