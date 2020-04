0

La Voz de Galicia Xosé M. Rodríguez

20/04/2020 19:00 h

Seica botou a andar a lea como se fose unha argallada. Non era máis que unha entroidada desas acontecidas en lugares alonxados que nunca se sabe se tal pasou ou é lenda. E daquela comezou a morrer xente, e os hospitais non daban conta da enxurrada de doentes, e os maiores -o colectivo máis numeroso da provincia, convertido nun importante sector de negocio- ían caendo os primeiros. Os políticos decretaron un estado de alarma que era estado de sitio e o peche dos cidadáns nas súas casas. Primeiro foron dúas semanas, logo outras tantas, e despois máis...

E así seguimos neste 2077. O neto do que seica era presidente daquela recunca todas as semanas nas emisións galácticas para xurar que o seu avó non paraba de darlle á ladaíña «non é certo, reaccionamos a tempo e o material era o axeitado», cando xa estaba na residencia cos miolos estragados. Na provincia, a presidenta espalla todas as semanas un parte de novidades e actuacións marabillosas que sempre remata da mesma maneira; di que está certa da proximidade da fin do confinamento porque o becho comeza a perder a batalla.

Cando o do COVID-19 fixo casa nestas terras os analistas viron chegado un novo tempo no que a globalización morría para dar paso á desglobalización e no que a sanidade pública e a investigación serían, xunto coa educación, os alicerces do futuro. Nin tal cousa. Todo mudou para volver ao de antes: a desglobalización deu paso a outras formas da mesma explotación e precariedade e as empresas sanitarias e educativas campan máis que nunca. Algúns din que no século XXII rematará isto. O do becho.