Aceleró al ver una patrulla de Tráfico y terminó condenado por no hacer el test de drogas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Ourense 20/04/2020 17:34 h

Eran las nueve de la noche del 19 de noviembre del 2017 cuando agentes de la Guardia Civil de Tráfico realizaban un atestado por un incidente de circulación en el Concello de Verín. En un momento dado pasó a su lado un turismo, marca Mercedes Benz, cuyo conductor al percatarse de la presencia de los agentes, aceleró bruscamente, intentando alejarse del lugar.

Como no, aquella conducta no hizo sino alertar a los funcionarios del instituto armado, quienes enseguida se subieron al coche patrulla para perseguir al vehículo, que localizaron unos metros más adelante, mal estacionado y sin nadie en el interior. No tardó el conductor en ser localizado. Al verlo, los agentes supieron enseguida porqué había huido al verlos, y es que comprobaron no solo que le constaban cuatro infracciones por conducir habiendo incorporado a su organismo sustancias estupefacientes, sino que además presentaba «signos de que podía estar bajo la influencia de alcohol o drogas», por lo que los agentes le conminaron a realizar el test. Accedió al de alcohol, en el que dio negativo, pero no así al de drogas, reconociendo a los guardias que «había consumido y que estaba seguro que arrojaría un resultado positivo». Le aseguraron ellos que debía hacerla y que si daba positivo sería una infracción administrativa, pero se negó a la prueba y las consecuencias para él serán ahora mucho peores.

Y es que la Audiencia provincial acaba de confirmar un fallo del juzgado penal en el que se le condenó por dos delitos contra la seguridad del tráfico, uno por circular drogado y otro por no hacer la prueba obligatoria, a seis meses de cárcel y el pago de una multa de 900 euros. Asimismo, se le retira el permiso de conducir durante dos años.