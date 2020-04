Nuestros clientes sabrán valorarnos más

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Miguel González

20/04/2020 17:02 h

Dice el dicho que «No hay mal que por bien no venga» y, dejando a un lado el tema sanitario y humano, debemos tomarnos esta pandemia como algo a lo que podamos agarrarnos y tirar de esta experiencia vivida con el fin de buscarle un punto positivo. Debemos valorar mucho más lo que nos rodea y con quién convivimos y a la vez estar abiertos a la humanidad, a la paz, a la sensibilidad y a la generosidad con el prójimo y darnos cuenta de que no somos nadie sin los demás. Debemos valorar el esfuerzo de todas y cada una de las profesiones y de las personas que están haciendo un esfuerzo para que tengamos cubiertas nuestras necesidades. Sin electricistas, fontaneros, carniceros, personal de supermercados, médicos, técnicos, camareros, cocineros, maestros y demás... no somos nadie. Debemos respetar todas las profesiones: todas tienen sus dificultades y todas son necesarias. Quizás sea el mejor momento de reflexionar, pensar en cada uno de ellos e iniciar una cadena de favores de la que nadie se quede fuera.

Desde la Asociación Cociña Ourense siempre hemos estado sensibilizados respecto a la promoción de los miembros de esta familia enogastronómica de la provincia de Ourense, con el fin de potenciar cada uno de los elementos fundamentales de una cadena, la del sector turismo y gastronomía, que debemos sacar a la luz. Cuando salgamos de esta pandemia, saldremos más reforzados y con más ganas de estar del lado del pequeño artesano, agricultor, ganadero, viticultor y pescadero. Nos necesitamos, juntos seremos mejores y la unión de este sector lo hará más fuerte y con mayores posibilidades de crecer económicamente.

Las acciones solidarias están en mente de la Asociación Cociña Ourense a diario y abiertas a cualquiera de las personas, empresas o comarcas de la provincia que tengan un fin humanitario y enriquecedor. Los planes de futuro de Cociña Ourense no son otros que el desarrollo, difusión, exaltación, promoción y crecimiento del potencial enogastronómico, cultural y paisajístico de la provincia.

El estar estos meses cerrados al público y adherirnos al compromiso y obligación de #yomequedoencasa debilitará nuestra raíz económica. Nos hemos visto en la obligación de acogernos a expedientes temporales de regulación de empleo y a ver si somos capaces de mantener en el futuro a nuestros empleados que son la fuerza y el motor de nuestros establecimientos. Estamos con la tensión diaria de no saber si la confianza por parte de los comensales, la de sentarse en uno de nuestros comedores, será la misma que antes de la pandemia. Pero lo que sí que sabemos es que vamos a abrir pase lo que pase y nos vamos a entregar en cuerpo y alma a nuestro trabajo y a nuestros clientes, para que se sientan lo más cómodos posible.

Deben estar convencidos y seguros de que uno de los sectores críticos de esta pandemia saldrá reforzado de ella, no sin esfuerzo, pero sí con la seguridad de que lo cercano se valorará más, lo artesano se valorará más, la calidad se valorará más y nuestros clientes sabrán respetar, valorar y diferenciar mejor el trabajo y esfuerzo de nuestros productores y hosteleros locales. Ojalá no quede en saco roto pasados unos días.

Miguel González es cocinero y presidente del grupo Cociña Ourense