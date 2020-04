Construcción e industria salen de forma desigual de la hibernación

0

La Voz de Galicia

13/04/2020

Falta de suministros, expedientes de regulación de empleo sin resolver o incluso festivos previstos con anterioridad han retrasado para muchos trabajadores la vuelta a la actividad presencial que autorizó el Gobierno desde este lunes. El movimiento en los polígonos fue mayor que en las semanas previas, pero aún queda mucho por recuperar. Mientras, salvo excepciones, las obras seguirán paralizadas hasta este martes.

En el polígono de San Cibrao se calcula que un 45 % de las empresas siguen sin actividad. A las que ya seguían trabajando por pertenecer a sectores esenciales -como Coren, Cuevas o Aceites Abril- se unieron este lunes otras como Finsa-Orember, Galfor o Rodríguez López Auto. Sin embargo, las grandes industrias auxiliares de la automoción, como Faurecia o Autoneum (esta, en A Rúa de Valdeorras) siguen paradas y están pendientes, sobre todo, de la vuelta al trabajo de la factoría de PSA en Vigo. Por otra parte, desde la asociación del polígono de San Cibrao se hacen eco de las quejas por la falta de mascarillas para los trabajadores y se ofrecen a la Administración a ayudar en su reparto.

Por lo que se refiere al sector de la construcción, el convenio provincial aprobado en noviembre -antes de la crisis del coronavirus- preveía que este lunes sería festivo por lo que muchas empresas no volvieron al tajo. Otras sí, previo acuerdo con la representación de los trabajadores. Obras públicas como el enlace de San Cibrao a la A-52 se retomaron, pero la intermodal o la reforma del Museo Arquelóxico deberán esperar al martes. Santiago Ferreiro, presidente de la asociación de constructores, lamenta los trastornos que ocasiona la «descoordinación» del Gobierno en sus medidas por no concretar hasta el domingo que las reformas en edificios en uso no podrían retomarse. Por otra parte, en el sector pizarrero valdeorrés solo una empresa decidió volver, pero el resto apostaron por mantener la hibernación ante la imposibilidad de cumplir las medidas de seguridad para evitar contagios. La patronal descarta volver hasta el día 27.

José Manuel Vázquez: «Para la economía, volver es bueno»

José Manuel Vázquez se dedica al transporte de maquinaria de obras y su actividad paró con la construcción. «Empecé este lunes para un par de chollos pequeños», dice. «Para la economía volver es bueno, pero para el coronavirus no sé», explica Vázquez, que vive con su madre y teme por ella.

Patricia Pena: «Aún está la cosa muy parada»

Una buena forma de pulsar la actividad del polígono de San Cibrao es preguntar en la gasolinera. Patricia Pena explica que este lunes se notó «un pelín» más de actividad, especialmente por el tránsito de camiones. «Hay algo más que la semana pasada, pero aún está la cosa muy parada», explica.