Galicia Baleira pide medidas para garantizar el acceso a Internet en el rural

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Ourense 13/04/2020 14:16 h

El confinamiento en el medio rural se complica por la mala calidad de las conexiones a Internet. El colectivo Galicia Baleira, que aglutina a dos federaciones vecinales de Ourense (Limiar) y de Lugo (Lucus Augusti), denuncia que la pandemia está evidenciando la brecha digital existente para muchos gallegos. «Todo esto provoca que los ciudadanos en esta situación no puedan contactar con las proveedores de servicios requeridos para la gestión de sus explotaciones agrícolas y ganaderas. Concellos, diputaciones y otro entes no pueden ofertar teletrabajo a los funcionarios que viven en zonas rurales o aisladas del medio urbano y no es posible hacer uso de la enseñanza en línea», destaca la plataforma en un comunicado difundido este lunes. En él piden a la Xunta que tome medidas y que «exija a Amtega (Axencia para a Modernización Tecnolóxica) la puesta en servicio de acuerdo con todos los proveedores de redes y telefonía para que tengamos una red que como mínimo nos ofrezca sobre cualquier punto de la geografía gallega una cobertura de 50 Mbps para Internet y cobertura telefónica de máximos». Para ello, según dicen, «debe dejarse de entretener y estar negociando con un solo servidor, contactando con todos y exigiendo como decimos cobertura total, no en función de su interés económico».