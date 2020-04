El Concello culpa a Telefónica por la demora de la fibra óptica en Seixalbo

«Non é xusto botarlle a culpa ao Concello cando non a ten, e iso débeno saber os veciños»

Ourense 14/04/2020 05:00 h

El retraso en la instalación de fibra óptica en Seixalbo es culpa de Telefónica. Así se lo hizo saber este lunes la concejala de Urbanismo a representantes de la asociación de vecinos del núcleo ourensano. «Non é xusto botarlle a culpa ao Concello cando non a ten, e iso débeno saber os veciños», dijo la edila Sonia Ogando, que señaló a la empresa que debería hacer el trabajo.

La concejala lamentó las «trabas» que ha puesto la compañía «ata o punto de que fose un técnico municipal o que rematase o proxecto que se requirira», remarcó. El gobierno local está pendiente de un informe jurídico para tomar decisiones al respecto. «Moitos temos que teletraballar desde a casa e os rapaces e universitarios seguir tamén as clases on-line nunha situación desesperante», destacó Xosé Carballido, portavoz de los vecinos.

Precisamente, todos los grupos de la oposición difundieron un comunicado este lunes en el que urgen medidas al Concello. Los socialistas denuncian que «a veciñanza carece de capacidade para contactar visualmente por vía telefónica cos familiares, o alumnado queda excluído de moitos recursos do ámbito educativo, mentres que o teletraballo, así como outras tarefas profesionais (por exemplo, vídeoconferencias), son irrealizables».

El portavoz de Ciudadanos, José Araújo, recordó, por su parte, que los vecinos llevan años denunciando las carencias en el acceso a Internet en Seixalbo: «Si antes era importante, en estos momentos en los que se nos está pidiendo confinamiento y que tenemos que teletrabajar o estudiar desde nuestras casas, es imposible». El BNG también se posicionó a favor de las demandas de los vecinos. «Resulta acaída a demanda das veciñas e veciños de Seixalbo, máis tamén a necesidade de que o Concello sexa un elemento pro activo na procura dunha rede que permita acometer os retos futuros, en todas as parroquias do rural do noso concello», dicen los nacionalistas.