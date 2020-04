El BNG ourensano pide un servicio de impresión gratis para estudiantes

0

Ourense 07/04/2020 14:29 h

Con la crisis del coronavirus la actividad escolar se ha trasladado a la red y muchos estudiantes no dispone de los medios necesarios para ello. Por ese motivo, el BNG ha solicitado al gobierno municipal del Concello de Ourense que ponga en marcha un servicio de impresión gratuito. «Segundo os datos recollidos e analizados, dos núcleos familiares que perciben menos de 900€ ao mes, un 42 % non posúe ordenador na casa e un 22 % non ten acceso a Internet. Para estas familias é moi complexo desenvolver a actividade educativa», señala un comunicado difundido por los nacionalistas, que añaden que «o material debería ser entregado en cada domicilio solicitante, xa que no estado de confinamento as estudantes non poden saír das súas casas». Propuestas similares, según dicen, se están aplicando en otros municipios.