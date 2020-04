El campus de Ourense valora como un éxito la implantación de clases telemáticas

0

Ourense 05/04/2020 05:00 h

La reunión del Consello de Campus de Ourense estaba prevista desde hace tiempo, pero tuvo que aplazarse por la crisis del coronavirus. Finalmente se ha celebrado esta semana, ahora que la Universidade de Vigo ya cuenta con las herramientas necesarias para poder celebrarla de forma virtual. El rector, Manuel Reigosa, fue el encargado de presidir la reunión y destacó, precisamente, que la transición de las clases presenciales a las telemáticas «está sendo un éxito».

Gracia a ello, según dijo, las facultades estarían en condiciones de «salvar o curso e facer que remate con certa normalidade». El rector está satisfecho: «Se a min me preguntaran hai uns meses se poderíamos pasar a docencia a non presencial diría que imposible pero co esforzo de todos, tanto dos equipos decanais e directivos, do equipo de goberno, dos servizos informáticos e da UVigo TV creo que temos neste momento as ferramentas para que o profesorado poida facer o traballo a distancia que antes facía nas aulas e que poidamos facer o curso, dentro do que cabe, normal». Reigosa también destacó el esfuerzo que están haciendo los alumnos en el contexto actual.

El Consello de Campus también contó con los informes de Esther de Blas, vicerrectora de Ourense, Manuel Ramos, vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, y María Belén Rubio, vicerrectora de Investigación.