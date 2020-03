La Policía Local trató de controlar el tráfico, «demasiado» el primer día

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia maría Cobas

o barco / La voz 16/03/2020 20:25 h

O Barco vivió ayer un lunes atípico. Por las calles, menos gente y menos coches que un día laborable normal, pero con mucho tráfico y mucho viandante para estar en estado de alarma y con la consigna de quedarse en casa. No fue así. A las diez de la mañana en el centro incluso había atasco, derivado de que la Policía Local estaba haciendo un control de los vehículos. Sin excepción, los agentes paraban a todos los conductores para preguntarles su destino y comprobar que iban solos. «Al final todos te dicen que van a por el pan», explicaba José López. Decía no entender cómo en algunos lugares habían puesto sanciones, porque al menos en la capital valdeorresa todos los conductores acababan recurriendo al pan, aunque fuera de manera titubeante, cuando eran amonestados por los agentes. «Lo que tratamos de hacer es una labor de concienciación, porque la gente no lo está», añadía López. Explicaba en ese sentido que durante el fin de semana no tuvieron problema alguno con los establecimientos hosteleros, pues todos acataron a rajatabla la orden de cierre (decisión que, de hecho, algunos habían tomado ya de manera individual antes de que fuese una imposición). «Lo que sí ha habido es muchos mayores paseando, como si nada, no están concienciados», decía López. En la misma línea se pronunciaba el alcalde, Alfredo García. «Desde mi punto de vista hay demasiada gente en la calle», resumía el regidor.