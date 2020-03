Llámales y te lo llevan a casa

0

La Voz de Galicia María Doallo

Ourense 17/03/2020 19:30 h

Una veintena de voluntarios atienden las llamadas al 988 011 374, el número de teléfono que la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ourense ha habilitado para cubrir las necesidades de los ciudadanos mayores de 65 años en los días laborables durante el estado de alarma por el coronavirus. A través de esa centralita, que esta operativa de 10.00 a 18.00 horas, los empresarios ayudan a gestionar tres servicios básicos. «Las personas que así lo necesiten pueden encargar su compra de supermercado, la de medicamentos o productos de farmacia que no requieran receta y también pueden contratar un menú ya preparado», explica Lois Babarro, presidente de AJE.

El del ourensano David Fernández fue el primer pedido tramitado a través de esta iniciativa solidaria. «Me parece una alternativa estupenda ya que no puedo salir a comprar. Ha sido un servicio rápido y eficiente», cuenta David, que vive con su mujer, María Fernández, también mayor de 65 años. «Nos llamó su hija a las diez en punto y nos pasó una lista de alimentos que sus padres necesitaban del súper y que, por saturación de estos establecimientos, no les podían llevar a casa», explica Adrián Dacal, el empresario voluntario que atendió la llamada. «Es una forma más de colaborar y lo cierto es que resulta muy gratificante», añade Adrián, que forma parte del equipo de la clínica de rehabilitación Axón. David y María recibieron su pedido antes de mediodía y afirman que repetirán la experiencia. «No queda otra que quedarse en casa así que seguro que volvemos a hacer la compra con ellos», termina David.

AJE ha contado con el Grupo Cuevas y con Cálidos Gallego para llevar a cabo esta iniciativa. Su colaboración no se queda ahí. Desde la asociación han pagado cien viajes en taxi para que a cualquier sanitario que le haga falta pueda utilizarlo. Previendo que se agotarán en unos días, han habilitado en su página de Facebook un enlace en el que se pueden realizar pequeñas donaciones para ampliar el número de carreras en taxi. Desde hoy, dos psicólogos colaborarán también con los jóvenes empresarios, dando apoyo y acompañamiento. «Algunos de nuestros mayores viven solos y nos parece importante resolver sus dudas y ayudarles y animarles con lo que necesiten», finaliza Lois Babarro. Este servicio se puede solicitar llamando al teléfono gratuito.

El reparto es gratis

En Ourense son muchos los comercios locales que han querido colaborar y hacer más fácil estos días de aislamiento. Uno de ellos es el negocio de paquetería ecológica, Lebre Mensaxería, que desde este lunes ofrece reparto a domicilio gratuito de medicamentos y productos de primera necesidad para colectivos de riesgo. «Faremos o servizo gratis para as persoas en risco e que así elas non se teñan que expor», dice David Pereira, uno de los gerentes de la empresa ourensana. Lebre Mensaxería realiza repartos en Ourense a nivel urbano y lo hace contando con un medio de transporte no contaminante: bicicletas adaptadas con carga. El lunes él fue el único que trabajó de la empresa. «Quero que os meus traballadores estean protexidos e nas súas casas. E a iniciativa do reparto gratuíto facémola porque é o que nos di a nosa moral. Hai que apoiarse uns aos outros», termina David.