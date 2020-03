El BNG pide abrir instalaciones municipales para los sintecho

0

Ourense 18/03/2020 14:50 h

Luis Seara, portavoz del BNG en el Concello de Ourense, ha pedido al gobierno que habilite instalaciones municipales como pabellones para que puedan estar allí los sintecho de la ciudad si ya no quedan en el Fogar do Transeúnte. Podrán cumplir, de este modo, con las restricciones impuestas por el estado de alarma a la libertad de movimientos.«Trátase dun colectivo de risco, cunha saúde deteriorada e pluripatoloxías polo feito de ter que vivir na rúa e que, ademais, pode sufrir as consecuencias do peche ou a redución de recursos», explica el nacionalista, que también reclama medidas de protección adecuadas para los trabajadores del Fogar do Transeúnte.

La concejala de Servicios Sociales del Concello de Ourense, Eugenia Díaz Abella, explicó que para la noche del martes preveían tener ocupadas de nuevo 10 de las 18 plazas. Afirmó, no obstante, que ya tiene preparada una alternativa en el caso de que se ocupen todas.