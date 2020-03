El Concello de Ourense suspende la ORA y reduce a once las líneas de autobuses operativas durante el estado de alarma

0

Ourense 15/03/2020 15:02 h

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, anunció este domingo cuatro medidas adicionales durante el estado de alarma que vive la ciudad a causa del impacto del coronavirus. Por la mañana, el gobierno municipal se reunió para decretar la suspensión momentánea de la ORA como sistema rotativo de aparcamiento. No se tramitarán los tiques de sanción impuestos este sábado 14 y, además, las máquinas de la ORA serán precintadas este lunes.

Por otro lado, Democracia Ourensana expuso que se reducirá de inmediato el servicio de taxis a un 30 %. «Serán dous ou tres os taxis nas principais paradas, como as asentadas na residencia sanitaria, estación do tren, parque de San Lázaro, Alameda e Xardín do Posío. Ademais os profesionais do taxi se comprometen a desinfectar ovehículo despois de realizar oi servizo. E insistir en que se chame a central de taxis para solicitar un servizo, pero sempre que sexa en caso de necesidade», aclaró el concelleiro de Transporte,Miguel Caride.

Mientras tanto, las líneas de autobuses que dará servicio a la ciudad durante los días venideros serán once. «Será con frecuencias propias de domingo, a excepción de aquellos que cubren itinerarios hacia el CHUO y al perímetro rural», agregaron. También se mantendrán servicios mínimos como el de la grúa, así como el servicio eléctrico para cualquier tipo de avería y el mantenimiento de las vías públicas «na medida do posible». Viaqua también garantizó que se mantendrá el suministro de agua a los vecinos.

Por último, se procederá a la sustitución del Registro presencial del Ayuntamiento por un asistente telemático que se proporcionará, según explican desde el Concello, este mismo lunes.